فلسطين تدعو الرئيس البرازيلي المنتخب للتراجع عن نقل سفارة بلاده للقدس

صورة لابني بولسونارو وتظهرهما يرتديان بلوزتين تحملان شعار الموساد والجيش الاسرائيلي.

عبر السفير الفلسطيني لدى البرازيل عن أمله في أن يكون تعهّد الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو بنقل سفارة بلاده إلى القدس مجرّد كلام ضمن حملته الانتخابية وأضاف إن بعثة بلاده الدبلوماسية في البرازيل ستقوم بحشد الدعم ضد تطبيق هذا القرار.

وتأتي هذه التصريحات عقب تغريدة كتبها بولسونارو على تويتر يقول فيها "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة (الانتخابية)، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس".

وصرّح رئيس البعثة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفرنسية "نأمل أن يكون ذلك إعلانا انتخابيا. لدينا الأمل بأن تبقي (الإدارة المنتخبة) على موقف البرازيل التقليدي الذي يحترم قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن".

واعتبر الزبن أنه "من المبكر" تشديد اللهجة، مؤكدا أنه اعتبارا من الأسبوع القادم عندما يطلق الرئيس المنتخب عملية الانتقال، ستبدأ البعثة مفاوضات لمحاولة إقناع الحكومة المقبلة بالعودة إلى موقفها السابق.

ومن المتوقع أن يتسلم بولسونارو مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير، ولم يعلن حتى الآن من سيكون وزير الخارجية في حكومته.

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وصرّح الزبن الاثنين "لدينا شهران كي تقوم (البعثة) الدبلوماسية بعملها".

وأضاف "نحن على تواصل مع الرئيس المنتخب وفريقه ومع السياسيين المعنيين في الحكومة المقبلة للتحاور. نعتبر ذلك ملفا مهمّا جدا".

وختم الزبن بالقول "أشك في أن تكون (الإدارة المنتخبة) لا تتمنى السلام في هذه المنطقة"، في إشارة إلى الشرق الأوسط.

ولقد احتلّت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها في 1967 ثم أعلنت القدس بشطريها عاصمة "موحّدة وأبدية" لها في 1980، في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة حينها. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وتعتبر الأسرة الدولية أن وضع المدينة المقدسة يجب أن يتحدد بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وأنه يجب عدم نقل سفارات إليها قبل التوصل إلى اتفاق.