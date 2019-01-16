فلسطين ترفض اتهامات اميركية لبنوكها بتمويل الارهاب

النظام المصرفي في فلسطين متين، وقوي وآمن، وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات

رفضت سلطة النقد الفلسطينية، مزاعم أمريكية عن خرق بنوك في الأراضي الفلسطينية لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، مؤكدةً أنها البنوك تعمل وفق قواعد دولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوار، إن "دعاوى قضائية حُركت في المحاكم الأمريكية، ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي بنك القاهرة عمان، و بنك فلسطين، و بنك الاستثمار الفلسطيني، بدعوى وجود خروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة".

وأضاف الشوار، أن "سلطة النقد لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين، تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى".

وشدد الشوار، على أن هذه البنوك تمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل ذلك.

وأشار، إلى أن النظام المصرفي في فلسطين متين، وقوي وآمن، وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات.