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فلسطين ترفض اتهامات اميركية لبنوكها بتمويل الارهاب

فلسطين ترفض اتهامات اميركية لبنوكها بتمويل الارهاب
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