فلسطين تستضيف المؤتمر العلمي الدولي للاحصائيين العرب

الدكتورة علا عوض

تستضيف دولة فلسطين ممثلةً بالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للمرة الأولى المؤتمر العلمي الدولي السابع لاتحاد الإحصائيين العرب وذلك خلال الفترة 07-09/07/2020، حيث يشكل هذا المؤتمر تظاهرة إحصائية وعلمية كبرى يلتقي فيها نخبة من الباحثين والمهتمين من مختلف الأقطار العربية لعرض نتائج أبحاثهم ودراساتهم حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام، كما يشكل فرصةً لإطلاع المشاركين على واقع المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بفعل إجراءات الاحتلال، لما في ذلك من تعزيز لصمود أبناء شعبنا.

وقالت ادارة جهاز الاحصاء الفلسطيني أن إدارة الاتحاد قد قررت إعفاء الباحثين المقيمين في فلسطين من رسوم المشاركة في المؤتمر والبالغة (200$)، والاكتفاء بتسديدهم لرسوم الانتساب للاتحاد بواقع (100$)، وبالإمكان استيفاء استمارة الانتساب والاطلاع على مزيد من المعلومات حول الاتحاد من خلال زيارة موقع الاتحاد: http://www.uarabs.org. أو على الموقع المبين في الاعلان على صفحة الفيس بوك (https://bit.ly/2HdwBj9) متطلعين الى مشاركة واسعة ومشرفة لفلسطين في أعمال المؤتمر.