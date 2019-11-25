فلسطين تستعد لانتفاضة شعبية عارمة الثلاثاء ضد شرعنة الاستيطان

يستعد الفلسطينيون، للخروج بتظاهرات احتجاجية، يوم غدٍ الثلاثاء، ردا على قرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المتعلق بشرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والذي يشكل انتهاكا فاضحا للشرعية والقوانين الدولية، والتفافاً واضحاً على الحقوق والثوابت الفلسطينية، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع والقضاء على حل الدولتين من خلال السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية عبر عمليات الاستيطان والتهويد.

ومن المتوقع ان تشهد المحافظات الفلسطينية،فعاليات احتجاجية كبيرة ،على امتداد الأسبوع الحالي ستكون ذروتها يوم غد الثلاثاء رفضا واستنكارا للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية والنيل من الحقوق والثوابت الوطنية التي قدم الفلسطينيين التضحيات الجسام للمحافظة عليها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق دوام جزئي في كافة مدارس محافظات الوطن، يوم غدٍ الثلاثاء، التزاما وانسجاما مع قرار فصائل منظمة التحرير الرافض للقرار الأميركي الإسرائيلي حول المستوطنات، وإغلاق مديرية تربية القدس، والمحاولات المتواصلة لضرب التعليم في المدينة المقدسة وأسرته.

وأكدت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الاثنين، ضرورة المشاركة في الفعاليات، إذ سيتم تعليق دوام المدارس من الساعة الحادية عشرة والنصف والعودة الى الدوام الساعة الواحدة والنصف، على أن تتم المشاركة الفاعلة بالمسيرات الحاشدة والفعاليات التي ستنظم رفضاً لهذه القرارات الظالمة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” جمال محيسن ان يوم الغضب الذي دعت إليه فصائل منظمة التحرير في كافة محافظات الوطن، غدا الثلاثاء، تنديدا بالقرارات الأميركية بحق الشعب الفلسطيني، “هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الاجراءات الأميركية الإسرائيلية، وصولا الى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال”.

وأضاف محيسن في تصريح صحفي، اليوم الاثنين،ان حركة فتح على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير، استنهاض طاقات عناصرها في الميدان، لرفض الإجراءات الأميركية في تصعيد شامل.

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وأكد قدرة الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، على مواجهة تلك الإجراءات وإفشال المخططات الاستعمارية، داعيا الى تحرك عربي يرتقي لمستوى المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ، مطالبا وزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم في القاهرة بأن لا يكون اجتماعهم لإصدار بيانات فقط.

ودعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الى يوم غضب في كافة محافظات الوطن، غد الثلاثاء، تنديدا بالقرارات الأميركية بحق الشعب الفلسطيني ، وآخرها اعتبار المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي.

ودعت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني الى المشاركة الفعالة والقوية في هذه الفعاليات التي ستنطلق خلال الأسبوع الجاري للتعبير عن رفض شعبنا لكافة المخططات الصهيوأمريكية بحق القضية الفلسطينية.

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من جهته دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، كافة القوى والفصائل الانخراط الفاعل في الفعاليات الشعبية ، موضحاً أن هذا الحراك الشعبي الواسع والمنظم من الممكن ان يجدول لاحقا في إطار خطة عمل وبرنامج يضمن له الديمومة والاستمرارية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وشدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ضرورة تكاتف الكل الوطني في تصعيد المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل لمواجهة الهجمة الاستيطانية الأميركية الشرسة على مقدرات وثوابت الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي، إن اسرائيل تدمر آخر فرص قيام الدولة الفلسطينية وتعمل على فرض نظام أبرتهايد وتمييز عنصري بتأييد تام من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيسه ترمب.

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وكانت الإدارة الأمريكية اتخذت سلسلة إجراءات وقرارات ظالمة بحق الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته الوطنية العادلة، تمثلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتجميد 125 مليون دولار من مخصصات “أونروا”، وإعادة توجيه 200 مليون دولار كانت مخصصة إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى، وحجب دعم مستشفيات القدس بـ25 مليون دولار، إلى جانب الإعلان الأخير أنها لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة “غير متسقة مع القانون الدولي .

حملة اعتقالات

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال مجموعة من الشبان الفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال، في بيانه لوسائل الإعلام “إن قواته اعتقلت 15 فلسطينيًا بزعم أنهم من “المطلوبين” وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.