فلسطين تسجل 11 حالة كورونا متحورة

سجلت فلسطين 11 إصابة بالطفرة البريطانية المتحورة من كورونا في مناطق بالضفة، ليرتفع عدد إصابات كورونا المتحور إلى 28 إصابة.

وقال مدير عام الخدمات الطبية في الصحة الفلسطينية أسامة النجار إن "5 إصابات لعائلة واحدة تم تسجيلها في بلدة دير جرير وإصابتين في بلدة الطيبة شرق رام الله، وأخريين في الرام شمال القدس، ومثلهما في بيت لحم".

وأضاف:

"الأعراض الظاهرة على المصابين بالطفرة البريطانية هي الأعراض ذاتها تقريبا على بقية المصابين بالفيروس"، مشددا على أن "الطواقم الطبية تتابع حالتهم عن كثب".

ولفت النجار إلى أن "هناك 17 عينة أخرى مشكوكا فيها ما زالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأمريكية بضاحية الريحان شمال رام الله، والتي تضم فريقا بحثيا من الجامعة ومن وزارة الصحة".

وأشار إلى أن

"مصدر عدوى الطفرة البريطانية غير محدد حتى الآن، فيما ستعمل طواقم الطب الوقائي على تتبع ذلك".

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية متابعة الوضع الوبائي في العالم، حيث تم رصد تفشي الطفرة "البريطانية" لفيروس كورونا، والتي تتميز بقدرة الانتقال العالية في 70 دولة، إضافة إلى استشراء طفرتين أخريين من الفيروس جرى الكشف عنهما سابقا في جنوب إفريقيا والبرازيل.

لا مشكلة عالمية

وكان مسؤول في منظمة الصحة العالمية أعرب عن قناعته بأن تكييف اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا لمتطلبات مواجهة سلالات الفيروس الجديدة لن "تمثل مشكلة تذكر".

وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، في جولة أسئلة وإجابات على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن المنظمة لا تملك أدلة على أن اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد طفرات جديدة من الفيروس، "غير أن ذلك قد يحدث".

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