فلسطين تسجل 31 وفاة  بكورونا واليمن يبدأ حملة التطعيم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، جراء الإصابة بفايروس كورونا، علاوة على تسجيل 2025 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل لوكالة الأناضول نسخة منه، أنه تم تسجيل 10 وفيات و469 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس، و21 حالة وفاة و1556 إصابة في قطاع غزة.

وسجلت الوزارة 781 حالة تعاف جديدة في الضفة الغربية، و1500 حالة في قطاع غزة، إلى جانب تسجيل 25 حالة تعاف من الفايروس في القدس.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 165 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت 72 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا من نوع "أسترازينكا"، وهي الدفعة الثانية التي تصل إلى فلسطين من اللقاحات المقدمة من مبادرة "كوفاكس" العالمية.

كما قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صادق على شراء 4.5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وسبوتنيك، بقيمة 27 ونصف مليون دولار، دون أن تحدد موعد وصول هذه اللقاحات.

اليمن يبدأ حملة تطعيم ضد كورونا

الى ذلك، أطلقت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، للمرة الأولى حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في 13 محافظة من أصل 22، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني.

وقال وكيل وزارة الصحة علي الوليدي، للأناضول، إن "حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان انطلقت اليوم، وتشمل 13 محافظة (المحافظات المحررة) من أصل 22"، وتقع بقية المحافظات تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وأضاف أن الحملة "تستهدف 317 ألفا و363 من الكوادر الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة".

وجرى تدشين إطلاق الحملة في المجمع الصحي بمدينة المعلا في محافظة عدن (جنوب)، بحضور وزيري الصحة قاسم بحيبح، والخدمة المدنية عبد الناصر الوالي، ومحافظ عدن أحمد لملس، وممثلي المنظمات الدولية، بحسب مراسل الأناضول.

وأشار الوليدي، إلى أنه "يتم تنفيذ الحملة بدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

ولفت إلى أن "الحملة تستمر 14 يوما وينفذها كادر صحي مؤهل يصل قوامه إلى 1740 صحيين، موزعون على 426 فرقة صحية".

واعتبر أن لقاح "أسترازينيكا المستخدم في حملة التطعيم آمن وفعال وتقدمه عشرات الدول العربية والأجنبية لمواطنيها، وثبتت فاعليته دون قلق من أي آثار ضارة"، داعيا جميع الكوادر الصحية إلى "العمل على إنجاح فعاليات حملة التطعيم".

وبلغت إصابات كورونا في اليمن حتى الاثنين 5858، منها 1132 وفاة، و2261 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار 2020، تسجيل 4 إصابات فقط بينها وفاة، وسط اتهامات لهم بالتكتم على العدد الحقيقي.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.