فلسطين تطالب الدول الإسلامية بمقاطعة كوسوفو ردا على افتتاح سفارتها بالقدس

فتحت كوسوفو الشهر الماضي سفارتها لدى إسرائيل في القدس لتنضم بذلك للولايات المتحدة وجواتيمالا باعتبارها الدول الوحيدة التي لها سفارات في مدينة تقع في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاربعاء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بقطع علاقاتها بكوسوفو ردا على افتتاح سفارة لها في القدس.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الطلب جاء في رسالة بعث بها رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وأضافت الوزارة أن المالكي طلب من العثيمين "باسم دولة فلسطين مطالبة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بقطع علاقاتها مع كوسوفو انسجاما مع قرارات المنظمة تجاه الدول التي تخرق القانون الدولي وقرارات القمم الإسلامية، وتخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وتابعت الوزارة في بيانها "خاصة وأن إقدام كوسوفو على فتح سفارة لها في القدس يمثل اعتداء صريحا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وخروجا فاضحا على قرارات الأمم المتحدة".

وفتحت كوسوفو الشهر الماضي سفارتها لدى إسرائيل في القدس لتنضم بذلك للولايات المتحدة وجواتيمالا باعتبارها الدول الوحيدة التي لها سفارات في مدينة تقع في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووعدت كوسوفو، ذات الأغلبية المسلمة، بأن تكون سفارتها في القدس عندما أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي برعاية أمريكية.