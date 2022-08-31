فلسطين تطالب واشنطن بعدم تعطيل مسعاها لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الولايات المتحدة الأربعاء، بعدم تعطيل مسعى فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال بيان لمكتب اشتية ان الاخير استقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي هادي عمرو في رام الله، وابلغه ان الجانب الفلسطيني يسعى الى "تحريك الملف السياسي مجدداً من خلال طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في ظل غياب المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية"، داعياً إلى عدم تعطيل هذا المسعى.

ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة قرارا من مجلس الأمن بموافقة تسع دول أعضاء من أصل 15، شرط عدم اعتراض أي من "دول الفيتو"، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين الأول 2012، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو.

وتضمن القرار نصا أعربت فيه عن "الأمل بأن ينظر مجلس الأمن إيجابا" في قبول طلب الدولة الكاملة العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/أيلول 2011.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه المسؤول الأمريكي، الدعوة لضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية أمريكية لدعم الجانب الفلسطيني، وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، للحفاظ على حل الدولتين، واعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين.

وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القنصلية الأمريكية بالقدس في 2019، وجعلتها قسما في سفارة واشنطن لدى إسرائيل بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

ووصل نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي هادي عمرو إلى المنطقة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات روتينية (غير معلنة)، بحسب ما ورد الأناضول من المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس.