فلسطين تطلب اجتماعا وزاريا للجامعة العربية

طلبت فلسطين، السبت، بالتشاور مع الأردن وقطر، عقد دورة على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بدلا من المندوبين، لبحث التطورات في مدينة القدس المحتلة.

وقال أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن وزير الخارجية رياض المالكي وبالتشاور مع الأردن وقطر طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية الإثنين القادم.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع على مستوى المندوبين الإثنين، لكن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وما يتهدد السكان في حي “الشيخ جراح” تتطلب عقد مؤتمر على المستوى الوزاري.

وأضاف: “المطلوب من الاجتماع الخروج بقرارات من شأنها ردع إسرائيل ووقف كل أشكال الانتهاكات”.

وأشار “الديك” إلى أنهم لم يتلقوا ردا حتى الساعة على طلبهم بخصوص الاجتماع على المستوى الوزاري.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح”.

ومساء الجمعة، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، عن إصابة 205 أشخاص، معظمها في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي، بحسب الهلال الأحمر. (الأناضول)