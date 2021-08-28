فلسطين تقدم تقريرا بشان الانتهاكات الاسرائيلية

افاد مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، إنه سيقدم تقرير شفوي حول انتهاكات الاحتلال لمفوضية حقوق الإنسان، بعد منع إسرائيل دخول مندوبي حقوق الانسان الى قطاع غزة.

وقال خريشة أن المجلس سيعقد دورته في 13 أيلول – سبتمبر المقبل، واجتماعا آخر في 13 تشرين الأول- أكتوبر، حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

واشار الى إن “الوفد الفلسطيني سيقدم مداخلات حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين بالنقاشات العامة للمجلس، إضافة لتقديم تقرير شفوي حول انتهاكات الاحتلال لمفوضية حقوق الإنسان، والبحث في إمكانية دخول المحققين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بسبب رفض إسرائيل دخولهم، وسيتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس.

وأكد أن البعثة الفلسطينية ستقدم تقاريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وأهمها حول سرقة المياه الفلسطينية، والحق في الحصول على مياه الشرب.

55 شهيدا فلسطينيا

وثق تقرير أممي استشهاد 55 فلسطينيا وتهجير 881 آخرين في الضفة الغربية، على يد القوات الإسرائيلية، خلال العام الجاري.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، اليوم السبت، بأن إسرائيل قتلت 55 فلسطينيا بالذخيرة الحية، وهجرت 881 بالضفة بما فيها القدس منذ بداية العام 2021 وحتى 23 أغسطس/ آب الجاري.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال ذات الفترة، 624 مبنى، بينها 527 بالمنطقة "ج" من الضفة الغربية.

و أدى هدم المنازل لتهجير 733 فلسطينيا، إضافة لتدمير 97 مبنى في القدس الشرقية، هجر بهدمها 148 فلسطينيا.

وذكر "التقرير" أن الهدم جرى "بحجة الافتقار إلى رخص البناء، التي تصدرها إسرائيل".

وتشكل المنطقة "ج" 60 بالمئة من مساحة الضفة، ويُمنع بناء أو استصلاح للأراضي فيها بدون تراخيص من سلطات الاحتلال.

وصنفت اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.