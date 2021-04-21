فلسطين: رسائل اردنية -مصرية تدفع باتجاه استئناف مفاوضات السلام

صبت تصريحات ورسائل اردنية ومصرية الى الفلسطينيين باتجاه ضرورة استئناف المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلية وذلك خلال استقبال الرئيس محمد عباس لوزير الخارجية الاردني واستقبال الرئيس المصري لوفد الكونغرس اليهودي.

الصفدي في رام الله

فقد نقل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووفق وزارة الخارجية، فتركزت رسالة الملك حول الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة للتوصل لحل الدولتين.

وأكد الصفدي على موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء وحقوقهم، ودعم الانتخابات الفلسطينية.

نقل اليوم @AymanHsafadi رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة للتوصل لحل الدولتين مؤكداً موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء وحقوقهم، ودعم الانتخابات الفلسطينية.#الأردن

🇯🇴🇵🇸 — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) April 21, 2021

السيسي يدعو لاستئناف مفاوضات السلام

على صعيد متصل أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية.

وتحدث السيسي، خلال اجتماعه مع رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي اليوم الأربعاء، عن الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية، ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

وتناول الاجتماع بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

وشدد السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصةً في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.