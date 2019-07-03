فلسطين عميدة الدبلوماسية العربية بشكل دائم في بولندا

أجمع السفراء العرب المعتمدين لدى الجمهورية البولندية على نقل عمادة السلك الدبلوماسي “للمجموعة العربية” في بولندا الى دولة فلسطين بشكل دائم.

وثمن سفير دولة فلسطين الدكتور محمود خليفة هذه الخطوة التي تعكس مدى ترابط العلاقات العربية، وحقيقة موقع فلسطين وقضيتها ، ويؤكد العمل الدائم لخدمة المصالح والقضايا العربية المشتركة.

وتاتي هذه الخطوة كدعم سياسي كبير للدبلوماسية الفلسطينية حيث ستساهم وتدعم الحضور الفلسطيني في جميع المناسبات في بولندا وهو ما سيبرز القضية الفلسطينية دائما في المحافل السياسية والدبلوماسية

يشار الى أن العمادة الدورية هي لصالح الجزائر التي آثرت فلسطين