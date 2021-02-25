فلسطين: فصل شمال الضفة عن جنوبها لمواجهة كورونا

اعلنت محافطتا بيت لحم والخليل اغلاق الطرق الواصلة بين وسط وشمال الضفة الغربية في مسعا لمواجهة تفشي فايروس كورونا

وقالت بيانات صادرة عن محافظي الخليل وبيت لحم انه تقرر إغلاق طريق العبيدية "واد النار" الذي يصل الجنوب بوسط وشمال الضفة الغربية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ارتفاع اصابات الكورونا في فلسطين

وقال المحافظان "نظرا للارتفاع الكبير في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب مزيد من المصابين وتنفيذا لقرارات الحكومة فقد تقرر إغلاق طريق العبيدية واد النار في كلا الاتجاهين أمام الحركة باستثناء سيارات الإسعاف والطواقم الطبية أو من لديه إذن مسبق وذلك ابتداء من صباح الجمعه 26 فبراير لغاية مساء السبت 27 فبراير".

8 حالات وفاة الخميس في فلسطين

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت في وقت سابق الخميس عن تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية سجلت كالتالي: "بيت لحم 2، نابلس 1، الخليل 4، طولكرم 1"، وحالتا وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

مدير عام المستشفيات بالضفة ناجي نزال: نسبة الاشغال في مراكز علاج كورونا بلغت ما بين 80 إلى 85%، ونسبة الإصابات إلى عدد العينات المسحوبة وصلت إلى 20%، وهذا مؤشر خطير. — فلسطين الآن (@paltimes2015) February 18, 2021

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " قلقيلية (67)، بيت لحم (173)، الخليل (307)، نابلس (200)، سلفيت (69)، رام الله والبيرة (332)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (39)، طولكرم (80)، ضواحي القدس (71)، جنين (62)"، مدينة القدس (575)، قطاع غزة (92).