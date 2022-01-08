فلسطين.. نساء قرية يتبرعن بـ41 خاتم ذهب لتوسعة مسجد

تبرع نساء قرية "مراح رباح"، في جنوب مدينة بيت لحم بفلسطين والتي لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة، بـ 41 خاتم ذهب لتوسيع "مسجد الأتقياء" في البلدة.

وتمكن أهالي القرية نحو نصف مليون شيكل (أكثر من 160 ألف دولار أمريكي) في حملة تبرعات لتوسيع مسجد القرية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات تظهر الذهب والنقود التي تم التبرع بها، مما أثار الإعجاب والثناء.

وقال القائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء "مراح رباح" التي لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة، تبرعن بـ 41 خاتم ذهب لتوسيع "مسجد الأتقياء" في البلدة.