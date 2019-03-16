فلسطين: 6 قتلى و6 مصابين بمجزرة نيوزيلندا

مجزرة طالت مصلين بمسجدين في نيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مقتل ستة من مواطنيها وإصابة 6 آخرين، في المجزرة التي طالت مصلين بمسجدين في نيوزيلندا، الجمعة.

وقالت الخارجية، السبت، في بيان إنه تبين لها بشكل رسمي “استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة 6 بجراح”.

وأشارت الى أنها حصلت على تلك المعلومات عبر التواصل مع الخارجية النيوزيلندية، وأجهزة الأمن والصليب الأحمر النيوزيلندي، والجالية الفلسطينية هناك، في ظل غياب التقارير الرسمية.

وأضافت الخارجية أن “السلطات النيوزيلندية ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى”.

وأوضحت أن “الأمر اقتصر على إبلاغ عائلات الضحايا في حال تم التعرف عليهم، خاصة إذا كانوا يحملون جنسيات نيوزيلندية، باعتبارهم قد أصبحوا ضمن رعاية الدولة، ولا تجد السلطات هناك من حاجة لإبلاغ الدول التي يحملون جنسياتها”.

ولفتت إلى أن “بعض أسماء الشهداء والمصابين قد تتقاطع مع قوائم الأردن، أو غيرها من قوائم الدول، بحكم أن بعضهم مسجل في نيوزيلندا بهذه الجنسية أو تلك، رغم أصولهم الفلسطينية”.

وكانت الخارجية قد أشارت في بيان سابق إلى وجود مفقودين اثنين، أعلنت فيما بعد مقتلهما.

والجمعة، استهدف هجوم إرهابي مزدوج مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما خلف أكثر من 50 قتيلا، وعشرات الجرحى، وفق محصلة أولية غير رسمية.