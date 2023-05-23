فنانة خليجية مشهورة تتعرض لهجوم بالسكاكين

أعلنت فنانة كويتية مشهورة، عن تعرضها لعملية طعن في منطقة الرقبة، بعد هجوم عليها بالسكاكين، من قبل امرأة عربية وابنتها وصديقها في فنلندا.

وأشارت الفنانة الكويتية، غدير الفهد، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واتهمت الفهد، عبر حسابها في "سناب شات"، عصابة تتألف من سيدة عراقية وابنتها وصديقها بالهجوم عليها بواسطة سكاكين، وذلك بعد يومين من تقديمها شكوى ضدهم بتهمة الاحتيال وسرقة أموالها تحت ذريعة الاستثمار في التداول.

وقالت، إنها تعرضت للمطاردة من قبلهم في مدينة إسبو، يوم الجمعة الماضي، وأنه رغم محاولاتها للهروب والإفلات، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وتلقت طعنة في منطقة الرقبة من الخلف.

وأكدت الفنانة غدير الفهد أنها ستقوم بالإعلان عن أي تفاصيل أو تطورات جديدة في هذا الصدد في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه بها وابنتها وصديقها من قبل الشرطة.

ونشرت الفهد منشورًا آخر على حسابها في "سناب شات"، وقالت: "ترقبوا حملة غدير الفهد لتطهير البلاد من المهاجرين المجرمين".

وأضافت بتهديد: "كل ألم وكل غياب عن دوامي ستتحملون ثمنه بالدم، ولن تنجوا من عقاب الله".

