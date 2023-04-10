فنانة لبنانية تتزوج نفسها.. ومعلقون: الناس جنت

صدمت فنانة لبنانية المتابعين وجمهورها باعلانها الزواج من نفسها حيث اقادت حفلا ارتدت فيه فستان زفاف وشاركت الجمهور فرحتها بعقد قرانها على نفسها

وظهرت الفنانة اللبنانية ريم الشريف عبر صفحتها على انستغرام وقد اعلنت عن زواجها مرتدية فستان عرس وقد حملت باقة ورد وتحيط بها فتاتين وتمنت لنفسها السعادة

وعلقت بالقول: “أنت، أنت، مثل أي شخص آخر في الكون بأسره، تستحق حبك وعاطفتك”،

وقالت انها التزمت بحب الذات "وقلت لنفسي “أقبل”.

واعلنت ان حفل زفافها تم في منتجع بجزيرة سالينا "حيث تزوجت نفسي. “رحلة إلى القلب الأنثوي” مع أروع الكائنات المليئة بالحب وضوء. اشتقت لكم جميعا”.

المتابعون لها على صفحتها علقوا بالقول ان "الناس جنت" فيما حذرها آخر من عدم التفاهم مع نفسها حيث سيقود الامر الى الانفصال اما الفنان والمخرج جاد شويري سخر من الموضوع وقال: “وين liste de marriage عندي فكرة شو جبلك”.

وريم الشريف لبنانية دخلت عالم الفن من ابواب برنامج استوديو الفن اللبناني الشهير وقد وصلت الى النهائي في التصفيات وقدمت مجموعة اغاني بالاضافة الى عدة مسرحيات واعلنت مؤخرا انها ستهتم في عالم التمثيل