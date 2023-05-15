فنانون فلسطينيون يجتمعون بـ اولمرت والـ BDS تدين

استنكرت حركة مقاطعة إسرائيل BDS اقدام بعض الفنانيين الفلسطينيين على الاجتماع برئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق ايهود اولمرت في الوقت الذي لاتزال دماء شهداء غزة لم تجف بعد

وقالت الـ BDS انها رصدت صورا لفنانيين فلسطينيين جمعتهم برئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي راح ضحيته 33 شهيداً وشهيدة بينهم الأطفال والنساء.

حركة BDS تستنكر اجتماع فنانين فلسطينيين مع مجرم حرب إسرائيلي

وقالت الـ BDS ان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق "إيهود أولمرت"، " قاد مجزرة 2008-2009 ضد شعبنا المحاصر في قطاع غزة والذي راح ضحيتها أكثر من 1200 شهيد/ة، والمتّهم باقتراف جرائم حرب أخرى".

واعتبرت ان الصور الباسمة لهؤلاء الفنانين مع من وصفته بـ "مجرم الحرب" يتعدّى التطبيع والإساءة لنضالات الشعب الفلسطيني الممتدة على حدود فلسطين التاريخية وعذابات شهدائه وجرحاه وأسراه الذين قدموا التضحيات في سبيل الحرية والعدالة والكرامة وتقرير المصير.



واوضحت ان ذلك وصل الى درجة التواطؤ الواعي في التغطية على جرائم نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وان هذا التواطؤ "لا يقتصر على التقاط الصور مع مجرمي الحرب الحقيقيين بل يشمل كذلك المشاركة في أعمال بروباغاندا تطبيعية إسرائيلية خطيرة، مثل "فوضى"، تروّج وتشرعن بل وتمجّد تلك الجرائم البشعة ضد شعبنا من النقب إلى الجليل ومن غزة إلى القدس، مروراً بالشيخ جراح واللد والرملة ويافا والخليل ونابلس وجنين والأغوار.

وذكرت الـ BDS الفنانين المطبعين ب ردة الفعل العفوية للطفل الفلسطيني الذي رفض مصافحة جندي إسرائيلي كان يحاول توثيق لحظة إنسانية كاذبة ومُلفقة بمصافحته للأطفال الفلسطينيين على حاجز قلنديا العسكري.