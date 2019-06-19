فنانون مصريون معارضون للإخوان ينعون مرسي

نعى فنانون مصريون الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مطلقين عدد كبير من التغريدات على حساباتهم الشخصية على موقع "تويتر".

واللافت أن النعي جاء من فنانين معارضين لجماعة الإخوان المسلمين، ولمرسي.

وقالت فنانة الاستعراض المصرية شريهان: المعارضة لمرسي والإخوان، «إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي».

ونعى نبيل الحلفاوي، الفنان المصري، المعارض لمرسي وللإخوان، الرئيس السابق، قائلا: «الدوام لله.. محمد مرسي، ينتقل إلى حيث العدل المطلق. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتعقيبا على قرار النائب العام المصري، نبيل صادق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة بعد وفاة مرسي، تساءل الفنان خالد أبو النجا: «إلى متى ستبقى الحقيقة متحفظ عليها في زمن (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي»؟

فيما قال الفنان عمرو واكد، «البقاء لله وتعازينا للأهل والأسرة. الله يرحمه ويعوضه بعدله»، مذيلا تغريدته بهاشتاغ (وسم) محمد مرسي».

ودوّن المطرب حمزة نمرة، على حسابه في موقع تويتر، تحت هاشتاغ #محمد_مرسي: «إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان يراه مظلوما فهو عند الله العدل، ومن كان يراه ظالماً فهو عند الله العدل».

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الحزن الشديد بعد الإعلان عن وفاة الرئيس مرسي أثناء جلسة محاكمته صباح الإثنين.

ورفض كثير من المصريين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، أي محاولات للشماتة في رحيل مرسي، مطالبين بتحسين ظروف السجناء السياسيين، والإفراج عن سجناء الرأي أو محاكاماتهم محاكمات عادلة.

وكتب أحد الفنانين قائلا: مبارك وأبناؤه حكموا ثلاثين عاما ونهبوا البلاد، فسجن الرئيس عاما واحدا في فندق خمس نجوم، بينما الرئيس مرسي، الذي حكم سنة واحدة فقط، ولم يسرق قرشا واحدا أبدا، فسجن لمدة ست سنوات مثل المجرمين!»؟

وقد أعرب مطرب «ستار أكاديمي» محمد عطية عن حزنه للطريقة التي توفي بها الرئيس الأسبق، قائلا على تويتر: «الإهمال الطبي في السجون شيء غير آدمي أو إنساني بالمرة.. بعيدا عن أي انتماءات أو كلام سياسي… الطريقة اللي مات بيها مرسي شيء صعب وقاسٍ جدا على معارضيه قبل مؤيديه… الموت شيء مفجع في العموم فبلاش تخلطو فيه الأمور أو تشمتو… الله يرحمه».

