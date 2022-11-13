فنان اردني في حالة خطيرة إثر الاعتداء عليه في مصر

تعرض الفنان الأردني أشرف طلفاح الى "إصابة خطيرة" جراء الاعتداء عليه في مصر، بحسب ما اعلنته نقابة الفنانين الاردنيين مساء الأجد.

وكتب نقيب الفنانين الأردنببن محمد العبادي عبر منشور في صفحته في فيسبوك "تعرض الفنان اشرف طلفاح الى اعتداء في جمهـورية مصر العربيه ويرقد على سرير الشفاء في حاله خطيره ( نزيف في الدماغ وغيبوبه )".

واضاف العبادي ان "المعلومات وبعد اتصالاتي المستمره واخرهـا مع معالي سفيرنا في مصر امجد العضايله (تفيد) ان الأمن المصري ما زال يحقق في الحادثه ولم ترد نتائج بعد".

منشور نقيب الفنانين الاردنيين بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الفنان أشرف طلفاح

وطالب نقيب الفنانين الأردنيين "بالتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات الحادث الأليم".

من هو الفنان الأردني أشرف طلفاح

الفنان الأردني أشرف طلفاح من مواليد عام 1975، وهو حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك شمالي الاردن عام 1997.

لا حول ولا قوة الا بالله الفنان اشرف طلفاح متعرض لهجوم بالقاهرة وعنده نزيف على الدماغ ودخل بغيبوبة وحالته الصحية خطيرة 💔💔 ادعوله pic.twitter.com/nPIaOY0CMN — غالية 🇯🇴 (@Ghalia_aljarrah) November 13, 2022

وكان الفنان أشرف طلفاح بدأ مسيرته عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية، حيث شارك في مسلسلات منها رأس غليص، والأمين والمأمون، ودعاة على أبواب جهن،م والحسن والحسين، والرحيل.