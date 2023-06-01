فنان مصري يبدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله

بدأ الشاعر الغنائي المصري جلال البحيري اضرابا عن الطعام والشراب، محتجا على مواصلة السلطات اعتقاله بعد خمس سنوات من القبض عليه وطالب بالافراج الفوري عنه، وكتب البحيري: "مستمر في الإضراب حتى استرد حريتي بالخروج حيا أو غير حي".
وقال بيان اصدرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن البحيري يدخل في إضرابه اعتبارا من يوم (الخميس) وهو الاجراء الذي وصفته المفوضية بانه "كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه، بعد 5 سنوات من الحبس".
وقالت المفوضية انها تلقت رسالة من الشاعر الغنائي حدد فيها المعاناة التي يلاقيها في محبسه ومن ضمنها:
- منع دخول الأقلام والورق داخل محبسه
- استمرار إضاءة الزنزانة طوال 24 ساعة
- قصر مدة الزيارة لتصل إلى 20 دقيقة فقط".
واعتقل البحيري في مطار القاهرة في العام 2018 ووجهت له المحكمة عدة تهم منهاإهانة رئيس الجمهورية، واصدار ديوان فيه "إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها" وقضت محكمة عسكرية عام 2018 بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل، وبعد انتهاء مدة حكمه في سنة 2021 وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وهي القضية التي يحاكم فيها حاليا
ومنذ قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية قبل اكثر من عام، شهدت مصر الإفراج عن عشرات من سجناء الرأي، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد وتقول ان هناك 60 ألفاً عدد الموقوفين السياسيين في مصر