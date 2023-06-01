فنان مصري يبدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله

بدأ الشاعر الغنائي المصري جلال البحيري اضرابا عن الطعام والشراب، محتجا على مواصلة السلطات اعتقاله بعد خمس سنوات من القبض عليه وطالب بالافراج الفوري عنه، وكتب البحيري: "مستمر في الإضراب حتى استرد حريتي بالخروج حيا أو غير حي".

وقال بيان اصدرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن البحيري يدخل في إضرابه اعتبارا من يوم (الخميس) وهو الاجراء الذي وصفته المفوضية بانه "كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه، بعد 5 سنوات من الحبس".

وقالت المفوضية انها تلقت رسالة من الشاعر الغنائي حدد فيها المعاناة التي يلاقيها في محبسه ومن ضمنها:

منع دخول الأقلام والورق داخل محبسه

استمرار إضاءة الزنزانة طوال 24 ساعة

قصر مدة الزيارة لتصل إلى 20 دقيقة فقط".

النهاردة جلال البحيري صعد إضرابه اللي بدأ يوم ٥ مارس وحيوقف شرب مياة,خليكم فاكرين جلال و آلاف جوة السجون وماتنسهمش. جلال من ٢٠١٨ وهو جوة السجن.

لمدة ٢٤حتضامن مع جلال بالامتناع عن الطعام. رسالة له قبل ما تبقى لاي حد تاني أنه مش منسي ومش لوحده.

خرجوا جلال.الشعر مش جريمة #FreeGalal pic.twitter.com/qoNY4TUl1O — Mahienour El-Massry ماهينور المصري (@MahienourE) June 1, 2023

واعتقل البحيري في مطار القاهرة في العام 2018 ووجهت له المحكمة عدة تهم منهاإهانة رئيس الجمهورية، واصدار ديوان فيه "إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها" وقضت محكمة عسكرية عام 2018 بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل، وبعد انتهاء مدة حكمه في سنة 2021 وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وهي القضية التي يحاكم فيها حاليا

حريته مقابل حياته… #جلال_البحيري مضرب عن الطعام وأدوية القلب والاكتئاب منذ 5 مارس، واليوم بدأ إضرابًا كليًا اعتراضًا على حبسه لأكثر من 5 سنوات وجريمته الوحيدة، كتابة كلمات أغنية #بلحة. #الحرية_لجلال_البحيري #انقذوا_جلال_البحيري pic.twitter.com/UdGIA01UaG — AFTE (@afteegypt) June 1, 2023

ومنذ قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية قبل اكثر من عام، شهدت مصر الإفراج عن عشرات من سجناء الرأي، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد وتقول ان هناك 60 ألفاً عدد الموقوفين السياسيين في مصر