فنزويلا: العسكريون الروس سيبقون في بلادنا طالما كان ذلك ضروريا

الرئيس الفنزويلي مادورو

قال نائب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان هيل، اليوم الخميس، إن الخبراء العسكريين الروس سيبقون في بلادنا طالما كان ذلك ضروريا.

وقال هيل للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الروسي - الفنزويلي: "سيظلون هناك ما دام الأمر يتطلب صيانة جميع المعدات العسكرية. لكن ليس هناك موعد محدد"، ولم يستبعد أن تصل بعثات عسكرية جديدة كجزء من اتفاقيات التعاون العسكري التقني الموقعة بين روسيا وفنزويلا.

وأوضح أن الوجود العسكري الروسي في فنزويلا ليس ضمانا لعدم تدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا، مضيفا: "أعتقد أن شعب فنزويلا والحكومة هما الضمان لعدم تدخل الولايات المتحدة".

وقال نائب وزير الخارجية إن "مسيرات المعارضة أصغر وأصغر في كل مرة، ولديها دعم أقل من السكان"، مؤكدا استعداد بلاده "لصد العدوان الخارجي والداخلي".