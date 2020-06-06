فنزويلا تتهم سفارة فرنسا بإيواء زعيم المعارضة “غوايدو”

أشار وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا إلى أن زعيم المعارضة خوان غوايدو موجود داخل السفارة الفرنسية في كراكاس، الأمر الذي نفته باريس تماما، وأضاف أن المعارض ليوبولدو لوبيز موجود في مقر إقامة سفير إسبانيا.

تصريحات أرييزا تأتي تأكيدا لما أعلنه سابقا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن غريمه غوايدو مختبئ في إحدى الممثليات الدبلوماسية. ونوه الوزير بأن اعتقال أي منهما بالقوة “غير ممكن إذ لا يمكن الدخول إلى مقر سفارة أي بلد كان، طالبا من الحكومتين الفرنسية والإسبانية تسليم أولئك الذين يريدون الإفلات من القضاء الفنزويلي. ومحملاً الحكومتين مسؤولية الاستمرار في التستر عليهما.

يذكر أن فرنسا وإسبانيا ضمن حوالي خمسين دولة في العالم اعترفت بغوايدو رئيسا بالوكالة بعد التشكيك في نزاهة الانتخابات التي فاز بها مادورو.