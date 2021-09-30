فنزويلا: ثلاثة أرباع المواطنين يعيشون بفقر مدقع

حوالي ثلاثة أرباع المواطنين يعيشون في فقر مدقع، مع استمرار التدهور الاقتصادي للعام السابع على التوالي في البلاد. وذلك بحسب دراسة أجرتها جامعة "أندرياس بلو الكاثوليكية" الفنزويلية .

وأجرى باحثو الجامعة مسحا قوميا لظروف المعيشة لعامي 2020-2021، وخلصوا إلى أن 76.6% من سكان البلاد التي يقطنها 28 مليون نسمة، يعيشون في فقر مدقع ارتفاعا من 67.7% قبل عام.

وعزا التقرير هذا التدهور لجائحة كورونا، وموجات النقص المزمنة في الوقود، حيث قال 20% على الأقل من المشمولين بالدراسة إن ذلك يعني أنه لا يمكنهم ملء سياراتهم بالبنزين، ما يشكل عقبة كبرى لهم في تسيير أعمالهم.

وخلص المسح إلى أن نسبة من يعانون الفقر سترتفع إلى 94.5% إذا قيست على أساس مستويات الدخل فحسب وهو معدل لا مثيل له في المنطقة.

وتم إجراء المسح باستبيان شمل 14 ألف أسرة في 21 ولاية من أصل 23 في البلاد في الفترة بين فبراير وأبريل.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب التعليق على نتائج هذه الدراسة.