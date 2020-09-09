فنزويلا.. مادورو يقترح إعطاء لقاح كورونا لمرشحي الانتخابات التشريعية

ذكر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الثلاثاء، أنه يتطلع لإعطاء لقاح روسي ضد فيروس كورونا لجميع المرشحين في الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل لكي يمكنهم القيام بحملاتهم الانتخابية بأمان.

وقال مادورو في خطاب متلفز: “إنني اقترح.. رؤية ما إذا كان ممكنا إعطاء اللقاح الروسي لجميع.. المرشحين وعددهم 14 ألف و400 مرشح، الذين سجلوا أسماءهم في الانتخابات. حتى يتسنى لهم الخروج للشوارع والقيام بحملاتهم من حي إلى حي بأمان”.

وأضاف أن اللقاحات الأولى من روسيا ستصل لإخضاعها لتجارب سريرية هذا الشهر، بينما اللقاحات الأخرى ستصل في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يذكر أن روسيا أصبحت في آب/ أغسطس الماضي أول دولة تعتمد على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مما أثار شكوكا نظرا لأن عمليات الحقن الآمنة والفعالة غالبا ما تستغرق سنوات لتطويرها بسبب فترة معقدة من التجارب السريرية.

وفي الوقت نفسه، تعتزم الكثير من أحزاب المعارضة في فنزويلا مقاطعة الانتخابات، التي ترى أنها محاولة غير ديمقراطية من قبل الرئيس المحاصر بالمشكلات للسيطرة على الجمعية الوطنية وهي المؤسسة الحكومية الوحيدة التي ما زالت تهيمن عليها المعارضة.

(د ب أ)