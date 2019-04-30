فنزويلا: محاولة انقلاب فاشلة.. وغوايدو يتوعد مادورو

دانت الحكومة الفنزويلية الثلاثاء “محاولة انقلاب” بعيد تأكيد زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، عن تلقيه الدعم من مجموعة من “الجنود الشجعان”. فيما أعربت إسبانيا عن مخاوفها من حصول “حمام دم في فنزويلا”.

وقال وزير الاتصال خورخي رودريغيز في تغريدة “في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب”. ودعت الحكومة الفنزويلية مؤيديها إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي في كراكاس.

وشاهد مراسل رويترز زعيم المعارضة خوان غوايدو واقفا قرب قاعدة جوية في كراكاس وتحيط به مجموعة من الرجال في زي عسكري.

وأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو تلقيه دعم مجموعة “جنود شجعان” في فيديو مسجل في قاعدة عسكرية جوية في كراكاس، بثّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال غوايدو في الفيديو الذي يظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية “استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا”، وذلك بالتزامن مع إعلان السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز أن جنوداً يدعمون غوايدو قاموا بـ”تحريره” من السجن.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدد الرجال يرتدون الزي العسكري خارج قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.

وكان غوايدو قد قال من نفس الموقع في وقت سابق اليوم إنه يتمتع بدعم القوات لبدء “المرحلة الأخيرة” لإنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو.