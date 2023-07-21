فوج المغاوير يحاصر السفارة السويدية في بيروت

انتشرت قوات من فوج المغاوير عند مداخل السفارة السويدية في العاصمة اللبنانية بيروت فيما تشهد الاجراءات في محيط منزل السفيرة السويدية بعد الاعلان عن تحرك احتجاجي على تدنيس المصحف الشريف في استكهولم

وقالت مصادر للبنانية ان قوى الأمن الداخلي عزّزت الإجراءات الأمنيّة في محيط ‏السفارة السويديّة كما تم استقدام عناصر من ‏وحدة التدخّل السريع، مواكبةً للتحرّكات المستنكرة لـ حرق المصحف في السويد وذلك تحت حماية قوات الامن والشرطة السويدية

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من أجل التجمع أمام السفارة احتجاجاً على إحراق المصحف، كما دعيَ المصلون الى تنظيم احتجاج بعد انتهاء صلاة الجمعة في مسجد محمد الأمين بوسط بيروت.