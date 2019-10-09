فوز حركة النهضة بالانتخابات التشريعية التونسيه

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الأربعاء النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية والتي أكدت فوز حركة النهضة الإسلامية.

وحازت حركة النهضة على 52 مقعدا من بين 217 مقعدا فيما حصل “حزب قلب تونس” الليبرالي الثاني على 38 مقعدا.

وجاء حزب التيار الديمقراطي في المركز الثالث بـ22 مقعدا بينما حصل ائتلاف الكرامة اليميني المحافظ على 21 مقعدا والحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا.

وأعلنت الهيئة عن إلغاء نتائج قائمة “حزب الرحمة” في دائرة بن عروس لخرقها الصمت الانتخابي ليفقد الحزب مقعدا لمصلحة حزب حركة الشعب.

كما أعلنت الهيئة عن إلغاء جزئي لنتائج قائمة “عيش تونسي” بدائرة فرنسا 2 لارتكابها مخالفات ترتبط بالإشهار السياسي ما كلفها خسارة مقعد لمصلحة حزب التيار الديمقراطي.

وسيفتح باب الطعون للأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة، وبعد الفصل فيها من قبل المحكمة الإدارية تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية.

ونظريا تعطي النتائج الأولية مؤشرا عن صعوبات متوقعة في تكوين الحكومة المقبلة في ظل الأغلبية غير المريحة للحزب الأغلبية حركة النهضة الإسلامية وصراعه مع “حزب قلب تونس”، حيث تعهد كل حزب بعدم التحالف مع الآخر.

وكان حزبا التيار الديمقراطي والدستوري الحر أعلنا عن عدم الدخول في تحالف مع حركة النهضة. (د ب أ)