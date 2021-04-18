فوضى وعنف في سجن جو المركزي.. والسلطات البحرينية تعلق على الأحداث

علقت السلطات البحرينية على الوضع في سجن جو المركزي، على خلفية ورود أنباء عن اضطرابات بين بعض المعتقلين وعناصر الأمن البحريني هناك.

وأفادت "جمعية الوفاق" المعارضة بأن قوات الأمن البحرينية اعتدت أمس السبت على "معتقلي الرأي" في إحدى المباني التابعة لهذا السجن، بعد "تعبيرهم عن رفضهم للواقع السيئ والمتخلف"، مضيفة أن عوائل "معتقلي الرأي" هؤلاء نظموا اعتصامات سلمية مطالبين بالإفراج عن ذويهم، على خلفية تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد داخل سجون البلاد.

الوفاق: قلق كبير يلف مصير معتقلي الرأي في سجن جو في البحرين بعد هجوم عنيف لقوات الأمن عليهم بعد ظهر اليوم#أنقذوا_سجناء_البحرين #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/5GjD9ixoGw — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) April 17, 2021

وفي معرض تعليقها على هذه الأنباء، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية الحكومية، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الأحد، أن "عددا محدودا" من النزلاء داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في جو قاموا على مدار الأيام الماضية بإغلاق الممرات ورفض دخول العنابر ومخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن هذا السلوك أدى إلى "تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل".

عوائل معتقلي الرأي يواصلون اعتصاماتهم السلمية المطالبة بالإفراج عن أبنائهم مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل سجون البحرين - كرباباد 17 أبريل 2021 #أنقذوا_سجناء_البحرين #البحرين#اطلقوا_سجناء_البحرين #Bahrain pic.twitter.com/91vIoIRSz2 — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) April 17, 2021

وحسب البيان، تم إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون، غير أنهم لم يستجيبوا لهذا الطلب.

وتابع البيان أن هذا الأمر "استدعى اليوم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحق النزلاء المخالفين والذين قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم"، لافتا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة وإطلاع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على تفاصيل الواقعة.