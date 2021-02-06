فوكس نيوز تلغي برنامجا شهيرا يدعمه ترامب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قناة "فوكس نيوز ميديا" ألغت أحد أشهر برامجها " دوبس تونايت"، الذي يدعم مقدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومزاعمه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وبرنامج "Dobbs"، الذي يُذاع مرتين كل ليلة في الساعة 5 و 7 مساء، من المقرر أن يكون العرض النهائي له يوم الجمعة. وابتداء من الأسبوع المقبل، سيكون البرنامج بعنوان "Fox Business Tonight" وسيقدمه جاكي دي أنجيليس، وديفيد إيسمان، اللذان حلا مكان دوبس.

وسيواصل دوبس البالغ من العمر 75 عاما العمل بموجب عقد مع قناة فوكس نيوز، لكن في جميع الاحتمالات، لن يظهر مرة أخرى على الهواء في القناة التلفزيونية، حسبما ذكرت الصحيفة.

ويأتي الإلغاء بعد يوم من رفع شركة برمجيات التصويت "Smartmatic" دعوى تشهير بقيمة 2.7 مليار دولار ضد "Fox News" وثلاثة من مضيفيها – Dobbs و Maria Bartiromo و Jeanine Pirro. تدعي الشركة أن المضيفين كرسوا الأكاذيب والمعلومات المضللة حول دور "Smartmatic" في تزوير الانتخابات، مما أضر بأعمالها وسمعتها.

لكن الأشخاص المطلعين على المناقشات يقولون إن قرار إنهاء برنامج "Dobbs" كان قيد النظر قبل ظهور المشكلات القانونية مع "Smartmatic".

وقال الممثل عن القناة في بيان: "كما قلنا في أكتوبر، تنظر فوكس نيوز ميديا ​​بانتظام في تغييرات البرامج، وقد تم وضع خ