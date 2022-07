فيديو.. انهيار في صوامع مرفأ بيروت عشية ذكرى الانفجار

Rest assured #Lebanon investigations are ongoing - The Northern block of grain silos, damaged in #BeirutPort explosion, collapsed in a huge cloud of dust. #مرفا_بيروت #لبنان #حزب_الله_ارهابي #الاهراءات #الجيش_اللبناني #عهد_العهر #ميشال_عون #نبيه_بري #بس_هيك pic.twitter.com/VDJda2srVZ