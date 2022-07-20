فيديوهات توثق الحرائق الضخمة في تونس واليونان

وثقت فيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة الحرائق الضخمة التي تشهدها غابات تونس واليونان، وتدمير مساحات واسعة منها، في ظل مخاوف السلطات في كلا البلدين من فقدان السيطرة على تلك الحراق، وزحف النيران المستمر باتجاه التجمعات السكنية التي باتت تحت التهديد المباشر، والقلق من تسببها بخسائر بشرية.

وأدت موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى موجة من الحرائق، حيث تكافح تونس منذ أمس الثلاثاء لمواجهة حرائق في جبل بوقرنين قرب العاصمة، بينما في اليونان التهمت ألسنة نيران أججتها الرياح العاتية منطقة جبلية بالقرب من العاصمة أثينا.

وتحاول قوات الدفاع المدني في تونس عمليات الإطفاء باستعمال الطائرات، بينما تواصل وسائل الدفاع البرية حماية التجمعات السكنية خوفاً من تسرب النيران إلى الأحياء الآهلة بالسكان، فيما أرسلت الجزائر من جانبها، طائرات إطفاء وترسانة تعزيزات من الدفاع المدني إلى تونس، للمساعدة في إخماد حرائق العاصمة التونسية.

الحرائق تقترب من أثينا

وفي الجهة المقابلة للشمال الإفريقي اندلعت حرائق ضخمة في اليونان، أججتها رياح عاتية في منطقة بينتيلي الجبلية بالقرب من أثينا، ما أدى إلى احتراق منازل، ودفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء 9 مناطق على الأقل ومستشفى.

وغطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل بينتيلي حيث اندلع الحريق حوالي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، على بعد نحو 27 كيلومتراً شمالي وسط أثينا.

WATCH: Large wildfire breaks out near Athens, destroying an unknown number of homes pic.twitter.com/HrG9aB56HI — BNO News (@BNONews) July 19, 2022

وقالت فرقة الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وانتشر نحو 485 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء لمحاولة إخماد النيران التي كانت مشتعلة على عدة جبهات. وألقت أكثر من 7 طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى المياه على ألسنة اللهب، لكنها أوقفت عملياتها ليلاً لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس في بيان تلفزيوني: "كانت ليلة صعبة"، مضيفة أن سرعة الرياح تجاوزت 80 كيلومتراً في الساعة، وأضافت: "بسبب شدة الرياح وسرعتها، تغير اتجاه النيران باستمرار طوال الليل، ما جعل مكافحتها في منتصف الليل أكثر صعوبة".

فيما قالت السلطات المحلية إن النيران أحرقت بعض المنازل في منطقة باليني. ولم تؤكد فرقة الإطفاء هذه المعلومات، وأمرت السلطات بإخلاء 9 مناطق، بما في ذلك باليني وجيراكاس.

كما تم إخلاء مستشفى ومرصد أثينا الوطني كإجراء احترازي. وتوقفت حركة المرور على الطرق المؤدية إلى بينتيلي، وساعدت الشرطة 600 ساكن على الأقل في إيجاد طريقهم للخروج من المناطق التي تجتاحها الحرائق، كما أنه يتوقع أن تستمر الرياح القوية حتى مساء الأربعاء.