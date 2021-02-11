فيديوهات جديدة لاقتحام الكابيتول.. مؤيدو ترامب: "اشنقوا بنس"

أظهرت فيديوهات جديدة حول اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، إجلاء مسؤولين كبار وسط مطاردة من قبل مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب.

وعرض النواب الديمقراطيون الذين يمثلون الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء تلك الفيديوهات الجديدة لعملية الاقتحام .

كما أظهرت الفيديوهات، أفرادا من الحشود المؤيدة لترامب وهم يفتشون المبنى بحثا عن نائبه وهم يهتفون "اشنقوا مايك بنس".

Never-before-seen security footage from the U.S. Capitol shows officer Eugene Goodman leading Sen. Mitt Romney away from the violent mob. pic.twitter.com/V310S2n4mB — The Recount (@therecount) February 10, 2021

وأظهرت مقاطع مصورة لم يسبق عرضها المشهد من داخل مبنى الكابيتول، حيث حطم مثيرو الشغب النوافذ واشتبكوا مع الشرطة في 6 يناير الماضي، على بعد 30 مترا من الغرفة التي كان بنس يحتمي بها.

وأظهرت اللقطات، التي تضمنت أيضا مشاهد من كاميرات مراقبة وكاميرات مثبتة بالجسد للهجمات على شرطة الكابيتول، اقتياد بنس ومشرعين، بينهم السيناتور الجنهوري ميت رومني وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى مكان آمن قبل لحظات من اقتحام الحشد للمبنى.

Footage from the perspective of the pro-Trump insurrectionists as Officer Eugene Goodman protects the Senate chamber. pic.twitter.com/xYUkkrgBAP — The Recount (@therecount) February 10, 2021

واتهم المدعون الديمقراطيون ترامب، بأنه كان "المحرض الرئيسي" على اقتحام مقر الكونغرس، كما اعتبروا أن أنصاره أرادوا قتل نائبه، مايك بنس، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيوسي.