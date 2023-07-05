فيديو أثار ضجة.. تونسيون مسلحون يحاصرون مهاجرين أفارقة

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع "تويتر"، حصارا فرضه تونسيون مسلحون بأسلحة بيضاء، على مهاجرين أفارقة، بعد صدامات عنيفة شهدتها ولاية صفاقس، أسفرت عن مقتل شاب تونسي طعنا برقبته.

أثار المشهد الذي تم تداوله شكوكًا بشأن صحته، حيث اعتبره البعض أنه وقع في ليبيا وليس في تونس، مما أدى إلى حالة غضب عارمة وتوجيه اتهامات للتونسيين بارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع، عددًا من التونسيين، بعضهم مسلحًا بأسلحة بيضاء، وهم يحاصرون مجموعة من المهاجرين الأفارقة وتم تكديسهم فوق بعضهم البعض.

وفي المقطع، يظهر التونسيون وهم يرفعون علامة النصر، مشيرين إلى أنهم انتصروا على المهاجرين بعد الصدامات العنيفة التي وقعت بينهم.

تونسيون في صفاقس جنوب #تونس يلاحقون مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء "ويكدسونهم" بهذا الشكل. عملية ملاحقة للرجل الأسود تتم منذ أيام pic.twitter.com/9G8voDsCeW — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) July 5, 2023

مقتل تونسي على يد مهاجرين أفارقة

وفي تطورات أخرى، أعلنت النيابة العامة التونسية يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل مواطن تونسي بطعنة سكين خلال صدامات مع المهاجرين في مدينة صفاقس التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف.

وأفادت النيابة أن الضحية، البالغ من العمر 42 عامًا، تعرض للطعن حتى الموت في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين خلال تصادم بين سكان إحدى أحياء صفاقس ومهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت النيابة إلى أنه تم توجيه الاتهام لثلاثة مهاجرين يُشتبه في تورطهم في جريمة القتل هذه ويحملون الجنسية الكاميرونية، وذلك وفقًا للمعلومات الأولية المتوفرة.

مواجهات في صفاقس

تجدر الإشارة إلى أن المواجهات التي بدأت يوم الأحد الماضي شهدت تراشقًا بالحجارة بين المهاجرين وسكان إحدى أحياء صفاقس، مما تسبب في تلف مركبات ومساكن. تدخلت الشرطة واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع وإنهاء المواجهات، وتم بعد ذلك اعتقال 34 شخصًا من المهاجرين المتورطين في هذه الأحداث.

