  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فيديو: أول ظهور علني لـ “يحيى السنوار” منذ بداية الحرب

فيديو: أول ظهور علني لـ “يحيى السنوار” منذ بداية الحرب

منشور 22 أيّار / مايو 2021 - 05:49
السنوار
السنوار

ظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مساء اليوم السبت، في شوارع وأحياء القطاع، بعد اختفاءه خلال المعارك مع إسرائيل مؤخراً.

وظهر السنوار في بيوت العزاء الخاصة بعائلات القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الحرب التي اندلعت مع إسرائيل مؤخراً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وضع اسم يحيى السنوار على قائمة المطلوبين للاغتيال خلال المعركة، وقد استهدفت طائرات إسرائيلية مكتبه وبيته في قطاع غزة، إلا أنه نجى من الضربة.

وبدوره أكد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الجمعة، أن قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار “ما يزالان ضمن أهداف إسرائيل حتى الآن”.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...