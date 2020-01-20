فيديو: ابن سلمان مع رئيس وزراء اليابان بالعباءة السعودية

ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع عدد من الأمراء ورجال الدولة في مطعم عالمي في السعودية بالتزامن مع فعاليات "شتاء طنطورة".

وفي فعالية اخرى استقبل ولي العهد السعودي رئيس وزراء اليابان في المكان ذاته ولفت الانتباه الى ارتداء المسؤول الياباني العباءة السعودية ويبدو انه يحاول الاتقاء من البرد

سمو سيدي #ولي_العهد يستقبل دولة رئيس الوزراء الياباني في #العلا.

التراث العريق يحيط بالمستقبل الزاهر. pic.twitter.com/Gl8xvKQJCe — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) January 12, 2020

وقد نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبد الله الفرحان صورة ولي العهد مع الامراء في فرع مطعم "أنابلز" المؤقت

سمو #ولي_العهد يلتقي في مخيمه الشتوي في #العلا رئيس وزراء اليابان، ويتبادلان الأحاديث الودية حول التراث والثقافة السعودية الأصيلة، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديما. pic.twitter.com/nhFg00CJTf — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 12, 2020

ويقول محافظة العلا، انه ومنذ إعلان "رؤية العلا" بتوقيع ولي العهد، لم تعد كما كانت، حيث أصبحت المحافظة الشاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها، تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، لتعيش اليوم عصر الرؤية الجديدة.

والمحافظة من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة، وتحوي آثارا عظيمة، بعضها ظاهر، وبعضها مدفون تحت الأرض، وفيها آثار موغلة في القدم، كآثار "قوم ثمود ومدائن صالح والحجر"، وهي مدينة سياحية متكاملة.

وتعد "مدائن صالح"، أول موقع سعودي تضمه منظمة "اليونسكو" إلى قائمتها للتراث العالمي، وهو موقع تاريخي عريق.