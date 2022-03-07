فيديو: اجبار مواطنين سعودي وسوداني للقتال الى جانب الجيش الاوكراني

كشف مواطن سعودي موقوف في أوكرانيا عن توقيعه إجباريًا على القتال ضد الروس في العاصمة كييف، مطالبًا بسرعة إنقاذه.

وفي تغريده على موقع تويتر تناقلها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي قال المواطن السعودي ناصر الشمري في : إنه موقوف مع شخص سوداني بسبب مخالفات بسيطة في أوكرانيا قبل الحرب.

وأشار “الشمري” إلى إجباره على التوقيع مع المواطن السوداني للقتال في كييف، مبينًا أنه تم إخبارهم بأن الحرب ستكون “معارك شوارع” في العاصمة.

وطالب المواطن السعودي الموقوف في أوكرانيا بسرعة التدخل من أجل إنقاذه من التجنيد الإجباري للمشاركة في القتال.

سجين سعودي و سوداني في سجون اوكرانيا تم حبسهم قبل الحرب بقليل بسبب مخالفات او مشكله بسيطه حصلت

اما الأن تم توقيعهم اجباري على التجنيد في اوكرانيا و استخدامهم كدروع بشريه او نزولهم لحرب الشوارع

يجب انقاذ ارواحهم حتى لايكون ضحية العب مع الكبار

#الحرب_الروسيه_الاكرانيه pic.twitter.com/3lKZuINWxY — 🇰🇼علي جميل الشمري (@Ali__Alshammeri) March 7, 2022

الشمري: ارغموني على التوقيع للانضمام لجيشهم



وقال الشمري لموقع "سبق" المحلي السعودي : "طلبت مني السلطات الأوكرانية التوقيع على إقرار بالمشاركة في الحرب الدائرة الآن داخل أوكرانيا، والدفاع عن العاصمة كييف في حال تعرضت إلى هجوم مباشر من جانب القوات الروسية، إلا أنني رفضت ذلك في البداية، فأرغموني على التوقيع، وقالوا لي إنهم سيمنحونني منزلاً وزوجة وسيارة وإعفاء من السجن إذا ما شاركت في الحرب".

وأوضح الشمري : "اتجهت إلى أوكرانيا بمفردي بهدف السياحة في 8 أغسطس من العام الماضي، وكانت أول مرة أذهب فيها إلى هذه الدولة، واشتبهت السلطات الأوكرانية فيَّ عند وصولي إلى المطار، وحصلوا على أوراقي كاملة للتأكد من بعض المعلومات، ثم أطلقوا سراحي بعد أن ثبت أن الاشتباه غير صحيح".

وتابع: "مكثت أسبوعًا كاملاً في أوكرانيا بهدف السياحة، بعدها تم الاتصال بي من قِبل الشرطة، واحتجزوني مرة أخرى، وأودعوني في السجن الاحتياطي، وإلى الآن ما زلتُ في السجن دون محاكمة!".

ويضيف الشمري: "منذ دخولي السجن في أوكرانيا وأنا أناشد السفارة السعودية هنا مساعدتي في الحصول على محاكمة عادلة، والإفراج عني، ولكن للأسف لم أجد من يساعدني، وآخر كلماتهم لي (ادع ربك وصل واطلب من الله.. ما بيدنا شيء.. الدنيا حرب)".

وكرر الشمري مناشدته المسؤولين السعوديين مساعدته، وإنقاذه من دخول الحرب إذا ما اقتربت القوات الروسية إلى كييف، وقال: "أنا مواطن سعودي، وآمل من المسؤولين الوقوف إلى جانبي لتجاوز هذه المحنة بسلام، فأنا لا أريد أن أشارك في أي حرب، خاصة أن القوات الروسية تبعد عن كييف مسافة 5 كيلومترات فقط". وقد قاموا بتدريبنا على القتال بواسطة أسلحة خشبية.

وأكمل: "أريد العودة إلى أرض الوطن في أسرع وقت؛ فكل تهمتي هي الاشتباه، وبالطبع ليس هذا كافيًا لأقبع في السجن طيلة الشهور السبعة الماضية".