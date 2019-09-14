فيديو: ادانة دولية لاستهداف الحوثيين آبار ارامكو

ادانت دول ومنظمات ومؤسسات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين المدعومة من ايران من اليمن ضد معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية.

وقالالسفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص، هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة"

وزارة الخارجية الإماراتية

دولة الإمارات العربية المتحدة تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وقالت ان أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وإن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات

وزارة الخارجية البحرينية

من جهتها مملكة البحرين تؤكد الموقف الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها

السيطرة على الحريق

وأكدت وزارة الداخلية السعودية تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة استهدفتهما طائرات مسيرة صباح اليوم السبت.

عدة انفجارات تهز مجمع أرامكو في بلدة #بقيق شرقي #السعودية وفق شهود عيان. pic.twitter.com/n2XSdzNsGE — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 14, 2019

وقال متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية إنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو في عملية السيطرة على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار".

يقولون اربع صواريخ هاد الحوثي الله لايوفقه pic.twitter.com/5QquBJtXDN — مطلقوفيش (@Prayerhappines) September 14, 2019

وقد أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إنتاج وصادرات المملكة السعودية من النفط تضررت بعد تعرض معملين تابعين لشركة "أرامكو" لهجوم بطائرات مسيرة فجر اليوم السبت.

وأكد أحد المصادر التي لم يكشف عن هويتها أن الهجوم "أثر على إنتاج 5 مليون برميل من النفط في اليوم"، ما يعادل نصف إنتاج المملكة حاليا.

وكانت السلطات السعودية نفت في وقت سابق أن يكون للهجوم أي تأثير على إمدادات المملكة من النفط.

وتعد "أرامكو" أكبر شركة نفط في العالم، وقد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.