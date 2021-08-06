فيديو: اسرائيليون يخترقون الحدود ويتبادلون الشتائم مع لبنانيين

نقل موقع اخباري لبناني صور وفيديو لجنود اسرائيليين وقد اخترقوا الحدود الدولية من فلسطين المحتلة الى منطقة الوزاني حيث بدأو بشتم واستفزاز المصطافين اللبنانيين في احد المنتزهات

ونقل موقع ياصور الالكتروني عن الاعلامي عـــــلـــي شعيب قوله أن الفيديو المتداول للمناوشة الكلامية بين شبان لبنانيين وجنود العدو على ضفاف منتزهات نهر #الوزاني سجل قبل ايام .

وياتي نشر الفيديو في ظل التصعيد بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني وسط تحذيرات دولية ودعوات بضرورة التهدئة بين الطرفين

(ملاحظة: الفيديو يتضمن عبارات نابية شتائم اطلقها جنود الاحتلال بحق المواطنين)