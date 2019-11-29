فيديو: اصابات في عملية طعن في لندن ومصرع المهاجم

قالت الشرطة البريطانية انها قتلت المهاجم في عملية عملية طعن وقعت على جسر لندن الشهير في وسط العاصمة البريطانية وتم توقيف شخص كما أعلنت الشرطة.

وأشارت شرطة لندن إلى أنها تتعامل مع الحادثة على أنها "مرتبطة بالإرهاب" كـ"إجراء احترازي" فيما أكدت أنها أصابت رجلاً بإطلاق النار عليه في إطار الحادثة.

جرحى في عملية طعن قرب جسر لندن https://t.co/lp5PI94UQb pic.twitter.com/C1ICXzMFY8 — عربي تريند (@arabitrend) November 29, 2019

وأفادت شرطة لندن أنها تلقّت بلاغًا بشأن وقوع عملية طعن الساعة 13,58 ت غ في المنطقة قرب جسر لندن، التي شهدت اعتداء إرهابيًا في حزيران/يونيو 2017 أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت الشرطة ""تم اعتقال رجل. نعتقد أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح" وذلك قبل ان تعلن مصرعه

Another angle on London Bridge nutter getting what he deservedpic.twitter.com/vU2YdYotPq — Old Holborn ✘ (@Holbornlolz) November 29, 2019

من جهته، أكّد رئيس الوزراء بوريس جونسون "يتم إبلاغي بآخر التطورات المرتبطة بالحادثة في جسر لندن وأريد أن أشكر الشرطة وجميع أجهزة الطوارئ على استجابتها الفورية".

بدورها، أعربت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن "قلقها الشديد" حيال التطورات الأخيرة في العاصمة البريطانية.

وأفاد مراسل "بي بي سي" الذي كان في المكان لدى وقوع الحادثة أنه رأى ما بدا وكأنه مشاجرة بين مجموعة من الرجال ثم سمع طلقتين ناريتين ورأى شخصًا أجبر على الانبطاح أرضًا.

تحديث.. #الشرطة البريطانية: القبض على شخص بعد إصابة عدد من المارة في حادث طعن في "#لندن بريدج" ..https://t.co/69RtvaiqUz — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) November 29, 2019

ووقعت الحادثة في الجانب الشمالي من الجسر حيث تم إبعاد الناس سريعًا، بحسب صور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكّد جهاز الإسعاف في لندن أن فرقه وصلت إلى الموقع وأعلنت عن "حادثة كبيرة".

Guardian columnist @OwenJones84, who was about to cycle across London Bridge at the time of the incident, said the scene felt like "a slightly surreal disaster film" https://t.co/zj9eNHCXbp pic.twitter.com/8TdZH2PlLU — CNN International (@cnni) November 29, 2019

وأفادت شاهدة عيان "بي بي سي" أنها سارعت مع آخرين كانوا في المكان إلى مطعم على الجسر حيث نصحها الموظفون بالاحتماء. وذكرت أنهم قالوا لها "+تحت الطاولة، وقع إطلاق نار+".

وتم إخلاء محطة جسر لندن، جنوب الجسر، بحسب ما أفادت شرطة المواصلات البريطانية، بينما أقيم حاجز حول سوق بورو.

وأظهر تسجيل على تويتر تم تصويره من حافلة ما يبدو أنهما شرطيان مسلّحان يوجهان مسدسيهما باتّجاه رجل على الأرض.

وأظهرت صور أخرى نشرها مستخدم آخر على الموقع المشهد ذاته.