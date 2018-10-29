فيديو: اعتقال 24 شاباً وفتاة اقاموا حفل هالوين في السعودية

تعنقتل 24 شخصا

اعتقلت الشرطة السعودية 24 شابا وفتاة اقاموا حفلا ماجنا في حي الثمامة في الرياض، وقالت انه كان من دون ترخيص وخرج المنظمون عن القيم والتقاليد.

وكشفت مصادر أن المقبوض عليهم من المنظمين من جنسيات مختلفة يصل عددهم إلى 24 شابا وفتاة (19 فلبينية، وسعوديان، ومصري، ويمني، وسوداني).

وذكر بيان أعلنته شرطة الرياض أنها باشرت بلاغات عن ضجيج، إلى جانب إزعاج السكان، وارتكاب بعض المشاركين فيها مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات.

وبينت أنه «تم على الفور اتخاذ التدابير المناسبة وتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المشاركين في التجمع وإيقاف منظميه وإحالة القضية إلى الجهات المختصة».

وبيّنت الشرطة أنه بعد مباشرة الموقع اتضح وجود حفل أقيم مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص رسمي، وارتكب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وأثاروا مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات. وقالت إنها أوقفت منظمي الحفل واتخذت التدابير النظامية بحق المشاركين فيه، فيما أحيلت القضية إلى الجهات المختصة لمتابعتها والبت فيها.