فيديو: اقتحام مؤسسة حكومية واجبار مسؤول عراقي على الاستقالة

اقتحم محتجون غاضبون مبنى دائرة صحة ذي قار بالعراق، واستطاعوا الوصول إلى مكتب مدير عام دائرة الصحة عبدالحسين الجابري وأجبروه على كتابة استقالته "بالقوة".

وعرضت "العربية.نت" فيديو مصور يوثق لحظة كتابة استقالة الجابري تحت ضغط المحيطين به من المحتجين على الواقع الصحي السيئ في المدينة.

كما سمعت أصوات منادية بضرورة جلب معاون المدير، ليكون بديلاً، فيما مزح أحد المحتجين قائلا "أنا سأصبح المدير العام"، وسط صمت مطبق من قبل الجابري الذي كان يكتب استقالته.

يأتي ذلك بعد تظاهرات نظمها العشرات من مواطني ذي قار اليوم أمام المستشفى التركي وسط المدينة للمطالبة بافتتاحه وكذلك الغضب من الواقع الصحي المتردي ، وانتشار فيروس كورونا بحسب ما ذكره شهود عيان.

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من جانبها، أدانت وزارة الصحة والبيئة "الاعتداء الصارخ" الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها.

وأكدت في بيان أن باب الشكوى على أي مؤسسة أو موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية وأن مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلبا على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها خصوصا في هذه الأوقات العصيبة حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئة لجائحة كورونا منذ أشهر.