فيديو: الافراج عن الاعلامية رنا هويدي احدى بطلات افلام خالد يوسف الاباحية

ظهرت المذيعة المصرية رنا هويدي، على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أخلت محكمة مصرية سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، أي ما يعادل 3 آلاف دولار.

وقبل يومين افرجت المحكمة عن الفنانتين شيماء الحاج ومنى فاروق واتهمت النيابة هويدي بارتكاب فعل فاضح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف”.

وجاء ظهور رنا في ”صالون للتجميل“، حيث قامت بتغيير لون شعرها واعتماد ”لوك“ جديد لها، وحملت في الفيديو طفلًا صغيرًا تحدثت معه قليلًا وبادلته القُبلات.

وشاركت رنا المتابعين بصورتين بعد الانتهاء من اعتماد ”اللوك“ الجديد، حيث ظهرت في إحداها بمفردها وبالأخرى مع مصفف الشعر ، وذلك من خلال خاصية ”إنستغرام ستوري“.