فيديو: الامن السعودي يحقق بـ مشاجرة في مول بـ جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع شجار عنيف بين عدة أشخاص في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة.

وظهر في الفيديو اشتباك حاد شابين أحدهما خلع الجزء العلوي من ملابسه، وقام الأخير بطرحه أرضا فافترش المول دون حراك، وسط حالة من الذعر والصراخ بين المتسوقين الذين أبدوا استغرابهم مما يحدث.

وذكرت مصادر إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة التي استمر لعدة دقائق ما أسفر عن إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم، مما أدى لتعرُّض أحدهم لإصابة, حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.

وبين الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.