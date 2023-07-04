فيديو الجريمة يهز مصر .. آخر تفاصيل حادث الدهس في مدينتي (فيديو)

هز حادث الدهس الذي وقع في التجمع السكاني "مدينتي" في القاهرة الجديدة، الشارع المصري، وأثار جدلاً واسعًا، مع ردود فعل واسعة، تلا ذلك إصدار العديد من البيانات المتعلقة بالحادثة، من قبل القوات المسلحة ووزارة الداخلية ونقابة الصيادلة.

وأصبحت الواقعة التي وثقتها إحدى كاميرات المراقبة في المنطقة، وأسفرت عن مقتل صيدلانية دهسا وإصابة زوجها وابنائها الثلاثة بإصابات وصفت بالخطيرة، محور النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي منذ أمس وحتى الآن.

القوات المسلحة تحقق في القضية

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة، بأنه في إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، فقد تم تحرير المحضر رقم (22/23) بتاريخ 1/7/2023 جنح عسكرية في قسم شرطة التجمع الأول حول الواقعة

وأضاف البيان وفقًا لصفحة المتحدث العسكري على فيسبوك: "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170/2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وتقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وسيتم إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات".

وأكدت القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، كما عبرت عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وزارة الداخلية توضح

من جهتها نفت وزارة الداخلية صحة منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي أن ضابط شرطة هو مرتكب حادث الدهس في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، الذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرين.

نقابة الصيادلة: اعتداء غاشم

وعبرت النقابة العامة لصيادلة مصر عن حزنها الشديد لفقدان الدكتورة بسمة علي، التي توفت جراء الحادث في مدينتي، وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.

وتقدمت النقابة بالتعازي لأسرة الصيدلانية، ودعت الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعربت نقابة الصيادلة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لزوج الصيدلانية وأبنائها، مؤكدة حرصها على مساندتهم في مصابهم الأليم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت نقابة الصيادلة أنها ستتابع جيدًا إجراءات سير التحقيقات مع المتهم في حادث الاعتداء الغاشم، وذلك لضمان سرعة محاكمته وتحقيق العدالة في هذه القضية الحساسة

تفاصيل حادث الدهس في مدينتي

ووقع الحادث المروع داخل كمبوند في مدينتي بالقاهرة الجديدة، وأودى بحياة الدكتورة بسمة علي، صيدلانية، وأصاب زوجها الدكتور حمدان زكي، وهو طبيب بيطري يعمل في إحدى شركات الأدوية في الكويت، وأطفالهم الثلاثة بإصابات بالغة في حادث دهس من قبل أحد جيرانهم.

ووقع حادث الدهس عندما كان طفل الدكتورة الصيدلانية يلعب بالاسكوتر الخاص به وخدش إحدى السيارات المتواجدة أمام المنزل المجاور، مما دفع والده ووالدته للنزول لمعرفة صاحب السيارة وتقديم تعويض أو الاعتذار. وفقًا لرواية الشهود والمحيطين".

وفي تلك الأثناء خرج شاب من الفيلا المجاورة وأكد أنه صاحب السيارة وتطورت الأمور إلى اشتباك لفظي بينه وبين العائلة. الأمور ليست مفصلة بسبب تصرف الزوج والزوجة بالتراجع والمغادرة، ولكن الشاب قاد سيارته ودهسهم.

