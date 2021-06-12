فيديو.. الجيش الاسرائيلي يقتل فلسطينية عند حاجز شمالي القدس

استشهدت فلسطينية، السبت، عندما اطلق عليها جنود اسرائيليون الرصاص عند حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن “مشتبها بها تحمل سكينا وصلت منذ وقت قصير إلى حاجز قلنديا وقام حارس بإطلاق النار تجاهها وتحييدها”.

ولم تذكر الشرطة طبيعة إصابة السيدة الفلسطينية، لكن صورا نقلتها قناة “كان” العبرية الرسمية من مكان الحادث أظهرت امرأة ممددة على الأرض دون حراك.