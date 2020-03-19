الجيش الايطالي يتدخل لنقل جثث ضحايا كورونا المتراكمة

أظهرت تسجيلات مصورة رتلا طويلا من العربات العسكرية تمر بشوارع بلدة برجامو إلى شمال شرق ميلانو بعد منتصف الليل وتنقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

أمرت إيطاليا الجيش بنقل الجثث من بلدة بشمال البلاد في قلب بؤرة تفشي فيروس كورونا حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها وذلك في الوقت الذي تتأهب الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق الطارئة بأنحاء البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون في برجامو إلى شمال شرق ميلانو ونشرها موقع صحيفة إيكو دي برجامو المحلية رتلا طويلا من العربات العسكرية تمر بالشوارع بعد منتصف الليل وتنقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

وأكد متحدث باسم الجيش يوم الخميس إرسال 15 شاحنة و50 جنديا لنقل الجثث إلى أقاليم مجاورة. وفي وقت سابق طلبت السلطات المحلية في برجامو المساعدة في إحراق الجثث بعد أن تكدست في أفران الحرق.

وسجلت إيطاليا يوم الأربعاء أكبر عدد على الإطلاق من الوفيات بسبب فيروس كورونا في يوم واحد بعدما بلغ 475 حالة ليصل الإجمالي إلى 3000 حالة. ووقعت أكثر من 300 وفاة في منطقة لومبارديا وحدها التي يوجد بها برجامو أكثر الأقاليم تضررا.

وكانت إيطاليا في طليعة الدول الأوروبية التي فرضت إغلاقا تاما لكن حالات الإصابة ظلت في ارتفاع وهو ما يدفع الحكومة للتفكير في إجراءات أكثر صرامة قد تشمل حظر القدر الضئيل المتاح من الحركة بالشوارع حاليا.

