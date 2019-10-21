فيديو: الجيش اللبناني يتصدى لعناصر من حزب الله حاولت ايذاء المحتجين

تصدى الجيش اللبناني لعناصر من مليشيات حزب الله اللبناني الموالي لايران وجماعة امل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري الذي يطالب المتظاهرون برحيله ويتهموه وزوجته بالفساد وسرقة المال العام

وعلى الفور وامام الاستنكار والاشمئزاز مما قام به هؤلاء الانصار فقد سارعت العلاقات الاعلامية في حزب الله بيانا قالت فيه: “يهم العلاقات الاعلامية في حزب الله ان توضح ان حزب الله ليس له علاقة بتاتا بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم الى وسط بيروت”.

ووفق تقارير وصور وفيديو فقد جال عدد من مناصري حزب الله وحركة أمل على دراجة نارية، منطقة مونو، وقاموا بحركات استفزازية، رافعين الأعلام الحزبية، في محاولة لترهيب وتخويف المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة.

وراحوا يهتفون للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وحاولوا التوجه من مونو نحو رياض الصلح حيث التظاهرات، في محاولة للتخريب، لكن عناصر الجيش اللبناني كانوا لهم في المرصاد. وفرض الجيش طوقاً أمنياً حول جميع مناطق التي تشهد احتجاجات، وتصدى لشبان حزب الله عند نقطة مونو، وضربهم، حتى تفرقوا، وعاد البعض منهم أدراجه.