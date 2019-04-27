فيديو: الحبس لمستشار مصري في البحرين بتهمة سب الشيعة

منشور 27 نيسان / أبريل 2019 - 02:46
قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد على تويتر : «من سبّ شيعة البحرين فقد سبّ سُنتها»
قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد على تويتر : «من سبّ شيعة البحرين فقد سبّ سُنتها»

القت السلطات الامنية في البحرين القبض على المواطن المصري «ي.أ» الذي يعمل مستشاراً قانونياً في غرفة التجارة والصناعة بعد تبادل الشتائم والسب حيث تطور الى اشتباك بالايدي مع مواطنين من الطائفة الشيعية 

وخلال اجتماع للجمعية العمومية للغرفة فقد اتهم المواطن المصري أحدهم بالعمالة لإيران باعتباره شيعياً، ما دفع المواطن البحريني لرفض الاتهامات فوقعت مشادة بالأيدي، حيث تم ضرب المستشار المصري من بعض المواطنين البحرينيين.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد على تويتر : «من سبّ شيعة البحرين فقد سبّ سُنتها». و قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن أمر المستشار المصري متروك للقضاء البحريني.

 

كلمات دالة:

© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن