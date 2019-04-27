فيديو: الحبس لمستشار مصري في البحرين بتهمة سب الشيعة

القت السلطات الامنية في البحرين القبض على المواطن المصري «ي.أ» الذي يعمل مستشاراً قانونياً في غرفة التجارة والصناعة بعد تبادل الشتائم والسب حيث تطور الى اشتباك بالايدي مع مواطنين من الطائفة الشيعية

وخلال اجتماع للجمعية العمومية للغرفة فقد اتهم المواطن المصري أحدهم بالعمالة لإيران باعتباره شيعياً، ما دفع المواطن البحريني لرفض الاتهامات فوقعت مشادة بالأيدي، حيث تم ضرب المستشار المصري من بعض المواطنين البحرينيين.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد على تويتر : «من سبّ شيعة البحرين فقد سبّ سُنتها». و قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن أمر المستشار المصري متروك للقضاء البحريني.