فيديو: الحرس السعودي يتدرب على حماية الامراء من الاختطاف

اكمل الحرس الملكي السعودي تدريباته بشأن حماية وتحرير الامراء من الخطف وذلك في مركز التدريب التخصصي التابع لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض

وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصول الشخصية المهمة “المفترضة” إلى مكان الاحتفال تحت حماية أمنية مشددة، وبعد افتتاح أحد المشروعات تعرضت تلك الشخصية لمحاولة اختطاف من قبل إحدى المجموعات الإجرامية.

وتصدت الوحدة الخاصة لمحاولة الاختطاف حيث تولى بعض أفرادها مهمة السيطرة على منفذي المحاولة والقبض عليهم، فيما قام الأفراد الآخرون بتأمين الشخصية المهمة وإبعادها عن الموقع